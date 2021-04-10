В Петербурге показали фильм Данилы Козловского «Чернобыль»

В Петербурге состоялась премьера фильма «Чернобыль», режиссером и актером которого стал Данила Козловский. По России премьера кинокартины начнется с 15 апреля. Об этом сообщает Козловский на пресс-конференции для журналистов.

Согласно сюжету, фильм показывает историю молодого пожарного на атомной станции, Алексея Карпушина, который влюбляется в девушку Олю. Возлюбленную главного героя сыграла Оксана Акиньшина.

Примечательно, что продюсер фильма лично присутствовал в Припяти на 5-й день после аварии в качестве документалиста.

Ранее премьера была назначена на осень 2020, однако из-за пандемии перенесена на апрель 2021 года.