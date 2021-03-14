В петербургской капелле 14 марта исполнят четыре симфонии Шумана

В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга в воскресенье, 14 марта, петербургский симфонический оркестр исполнит симфонии Шумана. Оркестром будет управлять народный артист России Сергей Стадлер.

У немецкого композитора Роберта Шумана всего четыре симфонии. Каждую из них исполнят сегодня в капелле.

«Роберт Шуман - один из великих симфонистов. Чайковский [Петр Ильич] справедливо считал, что время, в которое жил этот композитор, будет названо "шумановским". Последние годы в Европе четыре его симфонии были самыми исполняемыми симфоническими произведениями», - отметил Стадлер.

Выступление состоится в рамках Симфонического марафона, который был перенесен из-за пандемии коронавируса. В марафоне концерт исполняется один день под управлением одного дирижера и оркестр также не меняется.

«В России оркестровые сочинения Шумана не так часто звучат, и нам захотелось исправить эту несправедливость», - добавил дирижер.