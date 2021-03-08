На Елагином острове поставили ящик для плохих воспоминаний

Во дворе Конюшенного корпуса на Елагином острове установили новый арт-объект. Он представляет собой черное сердце, как символ всех негативный событий, произошедших в 2020 году.

По информации, которая была предоставлена в пресс-службе ЦПКИО им. Кирова, все желающие могут опустить в ящик послание, в котором рассказывают обо всем плохом, с чем столкнулись в прошлом году. Оставить послание в ящике можно до 14 марта.

14 марта во время церемонии сожжения чучела Масленицы, сожгут и ящик-сердце с посланиями. Таким образом, проводив зиму, люди попрощаются со всеми бедами и проблемами, случившимися в прошлом.