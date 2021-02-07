В Петербурге состоится фестиваль «Пять вечеров», который пройдет в два этапа

В Санкт-Петербурге состоится XVII Театральный фестиваль «Пять вечеров» имени Александра Володина. Из-за пандемии коронавирусной инфекции мероприятие пройдет в этом году в два этапа. Показ спектаклей перенесли на 20-25 сентября. Программа будет называться «Осенний марафон».

"Если что-то не устроить в феврале — город начнет забывать о фестивале. Поэтому было решено провести в обычные сроки "Первую читку" — знаменитый драматургический конкурс новых текстов» — заявили организаторы фестиваля.

В городском театре «На Литейном» молодые режиссеры представят эскизы девяти выбранных пьес. В качестве молодых режиссеров будут выступать магистранты режиссерской мастерской Виктора Рыжакова.

В сентябре состоятся пьесы «Фабричная девчонка» и «Пять вечеров». Оба спектакля созданы по пьесам Володина.