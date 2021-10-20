Музей Бродского в Петербурге станет бесплатным

Музей "Полторы комнаты" Иосифа Бродского в Петербурге теперь бесплатный. Музей будет работать по новому порядку с 15 по 30 ноября для всех посетителей с QR-кодами.

"Запись в музей на вторую половину ноября откроем 1 числа. Как и раньше, Вам нужно будет заранее оформить билет на экскурсию у нас на сайте только с 15.11 по 30.11 билеты будут бесплатны. При входе в музей Вам необходимо будет показать QR-код", — сообщает музей.

В музее отметили, что полностью поддерживают необходимость делать прививки от COVID-19, так как это единственный способ борьбы с пандемией.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге завершается масштабная реставрация Казанского собора.