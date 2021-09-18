В выходные у стен Петропавловской крепости пройдет фестиваль «Битва на Неве»

В Санкт-Петербурге около стен Петропавловской крепости пройдет VIII фестиваль рыцарства и Средневековья «Битва на Неве». Мероприятие будет идти все выходные: 18 и 19 сентября.

В пресс-службе фестиваля в социальных сетях сообщили, что мероприятие будет проходить в оба дня с 11:00 до 19:00. Территория будет поделена на две основные зоны — пешее и конное ристалища. В каждом месте всем гостям будут показаны свои мероприятия и сражения, но основная часть развлекательной программы состоится в конном представлении.

Кроме того, петербуржцы смогут посетить тематические мастер-классы, а также посмотреть на локальные представления и насладиться средневековой культурой.