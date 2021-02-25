Смольный одобрил проект развития "Острова фортов" в Кронштадте

В Смольном одобрили проекты планировки и межевания туристско-рекреационного кластера, который в скором времени появится в Кронштадте.

Как отметил губернатор Александр Беглов, кластер поможет развивать город, повышать качество городской среды, открыть новые рабочие места и привлечет туристов.

Согласно плану, на острове Котлин появится музей военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром, пять научных центров, кинотеатр, океанариума, гостиницы, торговые точки, кафе и др.

В планах есть и строительство школы-лицея на 550 мест и двух детских садов.

Форты Александр I, Петр I и Кроншлот будут реконструированы. Планируется возведение пешеходной набережной.

На средства местного и федерального бюджета будет проведен ремонт трасс.

Как писал Санкт-Петербург.ру, проект «Остров фортов» реализуют по поручению президента РФ.