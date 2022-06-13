В Петербурге продают знак-шифр фрейлины императрицы за 12 млн рублей

Знак-шифр фрейлины супруги Николая I выставлен на аукцион в Петербурге. Как сообщили на сайте Аукционного дома «Литфонд», стартовая цена составляет 12 млн рублей.

Знак-шифр выполнен из золота и серебра, а также инкрустирован алмазами огранки «роза». На продажу его выставили в современном футляре.

Как пояснили в Аукционном доме, такие знаки носили придворные дамы, которые были фрейлинами императрицы. Эксперты подтвердили историческую и музейную ценность данного лота.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что сборник стихов Бродского в Северной столице продали за миллион рублей. На издании имеется автограф поэта.