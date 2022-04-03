В Петербурге сборник стихов Бродского продали за миллион рублей

Благотворительный аукцион прошел в Петербурге. Как сообщает 78.ru, его организовали книжный магазин «Подписные издания» и музей «Полторы комнаты».

На аукционе реализовали сборник стихотворений Иосифа Бродского «A part of speech» с автографом поэта. При стартовой цене в 10 тысяч рублей победитель приобрел издание за 1 050 000 рублей.

Все вырученные от продажи средства направят на благотворительность. Их в равных частях разделят между в фондом поддержки онкологических больных AdVita, благотворительным проектом «Ночлежка», оказывающим помощь бездомным, и фондом системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом».