Ряды участников фестиваля «Отличный FEST!» поредели в Петербурге

Фестиваль «Отличный FEST!», который пройдет в Петербурге в ближайшие выходные, 11 и 12 июня, лишился сразу четырех участников. Как сообщили организаторы в социальной сети «ВКонтакте», на мероприятии не выступят Anacondaz, dora, «Кис-Кис» и Алены Швец.

Уточняется, что выступления отменены по независящим ни от организаторов, ни от артистов причинам. Вернуть билеты посетители фестиваля не смогут, так как остальные услуги будут им оказаны в полном объеме.

Организаторы «Отличный FEST!» пояснили, что срочно ищут замену выбывшим артистам.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что выступление группы «БИ-2» на Петербургском международном экономическом форуме было отменено. Артистов заменит Гарик Сукачев.