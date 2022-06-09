На экономическом форуме вместо «БИ-2» выступит Гарик Сукачев

Концерт певца Гарика Сукачева пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума. Он заменит группу «БИ-2», об отмене выступления которой стало известно ранее.

На концерте изменился не только артист, но дата и место выступления. Гарик Сукачев выступит в ресторане «Гинза» 16 июня.

PR-менеджер сети ресторанов Ginza Project отметил, что стоимость билета на концерт составляет 50 тысяч рублей. Столик на четверых можно забронировать за 200 тысяч, на шестерых — за 400 тысяч рублей. За компанию из восьмерых посетителей потребуется отдать 600 тысяч рублей.

Начало концерта запланировано на 21:00.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что о причины отмены выступления «БИ-2» на Петербургском международном экономическом форуме не называются.