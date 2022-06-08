Выступление группы "Би-2" отменили на ПМЭФ-2022

Без объяснения причин на Петербургском международном экономическом форуме отменили выступление группы "Би-2". С сайта Ginza Project пропала информация о концерте. При этом ничего не сообщается о причинах.

Мероприятие должно было пройти в ресторане "Гинза" 17 июня. Международный экономический форум в Петербурге пройдет с 15 по 18 июня.

Билет на одного человека стоил 50 тысяч рублей, столик на четверых обошелся в 200 тысяч, на шестерых бы стоил 400 тысяч, а на восьмерых 600 тысяч.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что также не состоялся концерт группы «БИ-2» в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе БКЗ «Октябрьский», выступление музыкантов перенесено на неопределенный срок. Он должен был пройти 18 мая. В концертном зале должен был состоятся спектакль «Письма и песни». В ходе постановки «Квартета И» было запланировано и выступление группы «БИ-2».