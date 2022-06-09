Петербуржцы смогут прогуляться по Книжным аллеям уже в пятницу

В пятницу, 10 июня, на Малой Конюшенной улице откроются восьмые Книжные аллеи. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», темой нынешнего мероприятия стане «Книга объединяет поколения», а акцент в программе будет сделан на семейный досуг.

Петербуржцы смогут ознакомиться с новинками и бестселлерами российских издательств. В Книжных аллеях появится кинотеатр по открытым небом. Запланированы также выступления перед гостями поэтов и писателей. Для петербуржцев проведут не только лекции, но и разнообразные мастер-классы.

Ежедневные активности на Книжных аллеях запланированы с 17:00 до 20:00. Посетить Книжные аллеи можно будет каждый день с 10:00 до 22:00. Книжный сезон продлится до 11 сентября.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в прошлом году на Книжных аллеях представили более 50 тысяч книг.