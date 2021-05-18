В Петербурге открываются Книжные аллеи

В пресс-службе Смольного сообщили, что в Санкт-Петербурге на Малой Конюшенной улице откроются Книжные аллеи, которые стали самым узнаваемым брендом в городе.

На этот раз на акции будет представлено более 50 тысяч книг писателей Северной столицы. На аллее будет представлен разнообразный выбор краеведческой литературы. Также есть книги, которые будут интересны младшей аудитории.

Владимир Рябовол, председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ, заявил, что Книжные аллеи — это уникальное место, для того, чтобы ознакомиться с творчеством знаменитых и выдающихся писателей. Из-за большого количества народа создается атмосфера, в которой хочется обсудить и подискутировать на литературные темы.

«Напоминаю, что менее 10 дней осталось до знакового литературного события года – открытия Санкт-Петербургского международного книжного салона, который в этом году впервые пройдет на Дворцовой площади с 26 по 29 мая», — сообщил глава ведомства.