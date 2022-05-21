Три скрипачки из России не выступят на международном конкурсе в Италии

Международный конкурс скрипачей имени Родолфо Липицера пройдет без трех российских скрипачек. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на одну из несостоявшихся участниц Лидия Кочарян. Скрипачка уточнила, что отказ в участии получили также Каролина Аверина и Анастасия Пентина.

Международный конкурс состоится в сентябре в итальянском городе Гориция. По словам Лидии Кочарян, отказ её пришел в виде вложенного файла в пустом сообщении без какой-либо сопровождающей информации. Музыкант пояснила, что заявку ей пришлось отправлять трижды — на первые две реакции не последовало. В заявке исполнительница указывала, что она армянская скрипачка из Петербурга, однако проживает в Брюсселе.

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