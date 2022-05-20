40 новых моделей автобусов и троллейбусов показали на SpbTransportFest

Третий международный транспортный фестиваль SpbTransportFest начал свою работу в Петербурге. На Манежной площади проходит выставка инновационного транспорта. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в числе экспонатов техника российского и белорусского производства, включая производителей «КАМАЗ», «МАЗ», «Группа ГАЗ», «Белкоммунмаш» и «Транс-Альфа».

Новинка фестиваля — автобус средней вместимости Volgabus. Как и многие другие представленные на фестивале машины, он работает на газомоторном топливе. Показано также большое количество электротранспорта. В общей сложности, на выставке демонстрируется 40 образцов автобусов, троллейбусов, трамваев, грузовиков и спецтехники.

Фестиваль SpbTransportFest проходит в рамках празднования Дня основания Санкт-Петербурга. Для посетителей подготовили конкурсы, презентации и культурную программу.