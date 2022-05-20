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Из юриста в певицы: как складывалась карьера Натальи Подольской

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© Фото: официальное сообщество Натальи Подольской

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Занятия музыкой Наталья Подольская начала в девять лет. Она занималась в театре «Радуга» и пела в студии Могилевского лицея музыки и хореографии. Однако творческую карьеру певица сделала не сразу. Папа юрист настоял, чтобы дочь училась в институте правоведения и вуз Наталья окончила с красным дипломом.

Однако в 2022 году Наталья Подольская приехала в Москву, где поступила в Московский институт современного искусства на вокальное отделение. Вскоре она стала третьей на конкурсе «Славянский базар» в Витебске.

В 2004 Наталья Подольская прошла отбор на «Фабрику звезд». Виктор Дробыш высоко оценил талант юного дарования и прямо во время проекта певица записала альбом «Поздно».

Вскоре певица приняла участие в конкурсе «Евровидение» от России. Однако в итоге её композиция стала лишь 15-й. Пережить поражение певице тогда помог продюсер Виктор Дробыш.

Через месяц после выступления Наталья Подольска познакомилась с Владимиром Пресняковым-младшим. Знакомство состоялось на программе «Большие гонки». Музыкант в то время был в браке с Леной Ленской, однако те отношения близились к завершению.

Через два месяца Наталья прервала общение, так как не хотела связи с женатым мужчиной. Разлука длилась пять месяцев. После его развода певица сама написала Преснякову. В ответ он пригласил её в ресторан и с тех пор они не расставались. В браке Наталья Подольска родила двоих сыновей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что суд Фрунзенского района рассмотрит дело Юрия Шевчука.

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