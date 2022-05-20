В Петербурге суд рассмотрит дело Юрия Шевчука

В Дзержинский районный суд Петербурга поступило дело об административном правонарушении. Ответчиком выступает известный певец Юрий Шевчук.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, дело об административном правонарушении возбуждено по статье 20.3.3 КоАП РФ. Поводом стало высказывание певца во время концерта о вооруженных силах Российской Федерации. После окончания мероприятия Юрий Шевчук был доставлен в отдел полиции, где на него составили протокол.

Дело пока находится на рассмотрении, решение по нему еще не принято.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что суд запретил клип, в котором усмотрели пропаганду тюремной субкультуры и философии «воров в законе».