Петербургский суд запретил клип из-за пропаганды тюремной субкультуры

Петербургский суд запретил клип, который пропагандирует тюремную субкультуру. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Административный иск к Роскомнадзору от поступил от заместителя 301-й военной прокуратуры гарнизона Петербурга. По его словам, видео, которое размещено в Интернете, содержал нецензурные выражения, а также информацию, которая пропагандирует тюремную субкультуру и философию "воров в законе". Суд удовлетворил тюремный иск.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Октябрьском районном суде Петербурга запретили показ и распространение фильма "Зеленый слоник.