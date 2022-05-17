Около 20 из сотни участников «Ночи музеев» в Петербурге уже закрыли продажу на сеансы

В Петербурге «Ночь музеев» в нынешнем году снова пройдет без единого билета. Посетители смогут попасть в желаемые музеи по сеансам.

Куратор акции Наталия Яблонская на пресс-конференции ТАСС пояснила, что заявки от музеев-участников акции в этом году собирали еще с января. В марте в городе действовали самые жесткие коронавирусные ограничения, да и сеейчас они полностью не отменены. Поэтому программа текущего года организаторами также была сверстана по сеансам.

Наталья Яблонская отметила, что билеты в некоторые музеи разлетаются как горячие пирожки. 20 участников из 100 уже закрыли продажи на все сеансы.

120 билетов в Музей метрополитена в рамках акции раскупили через два часа после начала продаж. Такая ситуация в нем наблюдается второй год подряд.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что «Книжный салон» в это году пройдет в новом формате.