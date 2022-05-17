«Книжный салон» в Петербурге сменит формат

Традиционный петербургский «Книжный салон» начнется на уже в четверг, 19 мая. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», мероприятие пройдет в новом формате. Экспозиция «Книжного салона» будет представлена в павильонах у Дворцового проезда. Ожидаются лекции и презентации книжных новинок. С посетителями мероприятия встретятся известные писатели, в числе которых Александр Пелевин, Евгений Водолазкин, Александра Маринина.

Вице-губернатор Борис Пиотровский назвал основной задачей «Книжного салона» этого года поддержку индустрии. Издателсьтва могут разместить свой стенд на мероприятии бесплатно.

Глава комитета по печати Владимир Рябовол отметил, что для детской литературы будет выделен отдельный павильон. В нем будут не только стенды издательств с литературой для детей, но и игровая площадка. В павильоне также выступят детские театры и пройдут встречи с писателями.

«Книжный салон» этого года посвятят 350-летию Петра Великого. Среди других важных тем салона юбилеи писателей Паустовского и Чуковского, а также Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Особый интерес посетителей вызовет расположенная на высоте в 4 метра терраса. На площадке «Книжного салона» также будут зоны отдыха и арт-объекты.