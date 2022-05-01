Буксиры вальсировали на Неве

В Петербурге проходит традиционный Фестиваль ледоколов. Как и в предудыщие годы, одним из самых ярких моментов мероприятия стал вальс буксиров на Неве. Музыкальным сопровождением для необычного зрелища послужила классическая музыка русских композиторов.

Еще одним ярким моментом программы стал парад «Метеоров». Скоростные суда прошли по акватории Невы торжественной колонной.

Зрителей фестиваля также привлекла возможность подняться на борт ледоколов. Горожане стояли во внушительного размера очередях, чтобы подняться на борт каждого судна и узнать больше об его истории и быте моряков.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что погода в Петербурге первого мая оказалась близка к средним температурным показателям для этого дня. Жарко не было, но впечатления от культурной программы по крайней мере не испортил дождь.