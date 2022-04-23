Из-за мелкой работы у Михаила Ефремова садится зрение

Актер Михаил Евремов провел за решеткой уже почти два года. ДТП с погибшим, виновником которого он был признан, произошло в центре Москвы в июне 2020 года. Актер Михаил Горевой в передаче «Хватит слухов!» на «Центральном телевидении» рассказал, что переживает за здоровье Ефремова. По его словам, тот, ка ки другие заключенные, работает в швейном цеху и мелкая работа не лучшим образом влияет на зрение артиста.

Михаил Горевой надеется, что Ефремоа освободят из колонии досрочно. Он отметил, что в месте заключения артиста уважают и даже называют дядей Мишей. В окружении 58-летнего арститста отмечают, что наказание пошло ему на пользу и он успел измениться уже несколько лет.

Михаил Ефремов был приговорен к 7,5 годам в колонии.

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