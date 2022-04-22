Ольга Бузова снова вспомнила о Дмитрие Тарасове

Ольга Бузова снова делится воспоминаниями о браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Сейчас спортсмен женат на Анастасии Костенко и они воспитывают троих детей-погодок.

В эфире телеканала «Матч-ТВ» Ольга Бузова рассказал, что заранее знала о том, что спортивная карбера может завершится в любой момент. Поэтому она стремилась совместно с Дмитрием делать бренд и выстраивать медиаплан.

Певица отмечает, что они могли стать самой популярной парой в стране после завершения футбольной карьеры Дмитрия Тарасова. Однако, по её словам, умной в семье оказалась только сама Ольга Бузова.

Экс-ведущая «Дома-2» посоветовала всем спортсменам соглашаться на предложения представителей телеканалов. Он отметила, что если не поддерживать популярность, сохранить её будет сложно.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Криштиану Роналду показал семейные фото с новорожденной дочерью.