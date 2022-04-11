Стало известно, где петербуржцы смогут увидеть санкционную кинопремьеру Бэтмана по 80 рублей за билет

Петербуржцы не смоли побывать на премьерах «Бэтмена», «Морбиуса» и мультфильма Pixar «Я краснею», которые были отменены в российских кинотеатрах из-за санкций.

Как сообщает Neva.Today, в кинотеатрах Казахстана все новинки вышли в прокат по расписанию. В Sulpak Cinema отметили, что ситуация никак не коснется казахстанского проекта.

С 11 апреля Казахстан снял введенные ранее ограничения на въезд из России через сухопутные пункты пропуска в связи с улучшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

Премьера долгожданного фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» в кинотеатрах Казахстана запланирована на 14 апреля. Если отправиться на кинопросмотр в соседнюю страну, то перелет из Петербурга в Нур-Султан (Астана) обойдется в 37 тысяч рублей в обе стороны. Гостиницу на два дня можно забронировать от 4 тысяч рублей.

Стоимость билета в кинотеатр пока неизвестна, так как продажи еще не открыты. В среднем казахстанские зрители отдают за визит в кинотеатр от 500 тенге (81 рубль).

Итого на посещение столицы Казахстана при условии самостоятельного осмотра достопримечательностей стоит отложить 41 тысячу рублей. Если купить тур на 3 дня и 2 ночи, можно существенно сэкономить — он обойдется в сумму от 150 у.е., то есть около 11 тысяч рублей. Обед в ресторане в среднем обходится туристу в 1100 рублей, а ужин — в 1800 рублей.