Фильм о теракте в петербургском метро покажут в годовщину трагедии

В воскресенье, 3 апреля, петербуржцы смогут увидеть документальный фильм Юрия Щербакова «Трагедия в петербургском метро. 5 лет спустя» на телеканале «Санкт-Петербург». Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург, фильм в эфире покажут дважды: в 13:10 и 20:30. Это премьера-документального фильма, посвященного страшным событиям пятилетней давности в петербургском метрополитене.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года в на перегоне между станциями «Сенная площадь» — «Технологический институт». Жертвами стали 15 человек. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что обезвредивший второй взрывное устройство на станции «Площадь Восстания» офицер Росгвардии поделился воспоминаниями о событиях того дня.