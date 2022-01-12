В Петербурге продают гостиницу «Эрмитаж»

В Петербурге выставлена на торги официальная гостиница Государственного Эрмитажа. Согласно данным ресурса «Торги-ру», её стартовая цена составляет 2,7 миллиарда рублей.
Отель «Эрмитаж» расположен в центре Петербурга на улице Правды Его площадь составляет 11 тысяч квадратных метров.
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», новый владелец получит только девятиэтажное здание и участок в центре города, на котором оно расположено. Обстановку отеля продадут отдельно. Мебель, техника, а также белый рояль обойдутся своему будущему владельцу в 360 миллионов рублей.
Торги намечены на 31 января.