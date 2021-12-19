В петербургском клубе «Ласточка» нашли нарушения антиковидных ограничений

Работу ночного клуба «Ласточка», расположенного в Транспортном переулке, проверили сотрудники комитета по культуре, комитета по промышленной политике, инновациям и торговле совместно с сотрудниками Роспотребнадзора. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения противоэпидемиологических мер.

Посетители клуба не соблюдали социальную дистанцию и масочный режим. Согласно действующим ограничениям, работа танцполов в настоящее время запрещена. В двух залах клуба в момент проверки шли концерты. Однако, согласование для их проведения получено не было.

В настоящее время концерты в «Ласточке» приостановлены. По выявленным правонарушениям составили административный протокол. Помещение клуба было опечатано.