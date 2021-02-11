Петербург снимает часть «ковидных» ограничений

Петербургские власти сообщили о частичном снятии ранее введенных из-за коронавируса в городе ограничений. Соответствующая информация появилась на сайте администрации Северной столицы.

В Петербурге фуд-корты начнут работать в обычном режиме с 12 февраля. На концертах смогут присутствовать 75% зрителей. Кроме того, при регистрации брака разрешат пригласить 30 гостей. Также возобновят свою работу и досуговые объекты за исключением ночных клубов.

Известно, что свое решение власти Петербурга объясняют улучшением эпидемиологической обстановки в городе на Неве.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал, что Малышева призывает всех пенсионеров старше 80 лет сделать прививку от «ковида».