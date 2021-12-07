Эрмитаж при реставрации не изменит цвет, но станет бледнее

После реставрации Эрмитаж не изменит цвет фасада — он, как и раньше останется зеленым. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что оттенок зеленого будет изменен в сторону более приглушенного.

Михаил Пиотровский пояснил, что среди петербуржцев проводился интернет-опрос, который показал, что горожане пока не готовы воспринимать другой цвет фасадов Зимнего дворца. Зеленый для его окрашивания выбрали в середине двадцатого века. Считается, что такой выбор архитекторы Ленинграда сделали в подражание Екатерининскому дворцу в Пушкине.

Реставрация Зимнего дворца, в ходе которой здание «побледнеет», произойдет через несколько лет.