Эрмитаж «осветлят» через год

В Государственном Эрмитаже назвали сроки реставрации фасада Зимнего дворца. Как уточнили в пресс-службе музея, работы начнутся в 2023 году.

Стены Зимнего дворца после реставрации изменят оттенок. При покраске будет выбран более светлый цвет.

В музее уточнили, что нынешний цвет стенам придали вскоре после Великой Отечественной Войны. Он был выбран на контрасте с серой защитной окраской военного времени. Во времена правления последнего императора Николая II Зимний дворец был совсем другого цвета — его стены имели красно-кирпичный оттенок.

Именно современный вариант окраски большинство принявших участие в специальном опросе Эрмитажа сочли наиболее удачным. С такой точкой зрения согласны и многие сотрудники Государственного Эрмитажа.