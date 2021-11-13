Губернатор поздравил Музей Достоевского сразу с двумя юбилеями

В субботу, 13 ноября, губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Музей Достоевского. В эти дни отмечается 50-летие со дня его создания.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», губернатор отметил, что музей прошел непростой, длинный, но очень интересный творческий путь. Его экспозиция не раз менялась, но всегда была выверенной, интересной, профессиональной. Музей Достоевского находится в Кузнечном переулке 5/2, где писатель дважды снимал квартиру.

Ранее, 11 ноября, петербуржцы отмечали 200 лет со дня рождения Федора михаиловича Достоевского. Александр Беглов возложил цветы на могилу писателя в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры.