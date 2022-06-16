В ночь на 19 июня Дворцовый мост разведут под музыку и лазерное шоу

В ночь на воскресенье, 19 июня, Дворцовый мост разведут под трек-лист, который составили из фрагментов произведений композиторов. Жизнь и творчество музыкантов связаны с каждым из 11 регионов Северо-Запада России, которые входят в проект "Серебряное ожерелье России".

Как сообщает "Петербургский дневник", в 01:10 петербуржцы и гости города услышат "Гимн Великому городу" Рейнгольда Глиэра, отрывок из оперы "Борис Годунов" Модеста Мусоргского и адажио из балета "Сампо" и другие симфонические композиции.

На пролете Дворцового моста в рамках шоу "Поющие мосты" появится специально созданная лазерная проекция, которая посвящена знаковым достопримечательностям регионов Северо-Запада.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в рамках Петербургского международного экономического форума открыли первую ярмарку искусства «1703».