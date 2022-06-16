В рамках ПМЭФ открыли первую ярмарку искусства «1703»

Петербургский международный экономический форум стартовал в среду, 16 июня. В рамках масштабной культурной программы открылась первая ярмарка искусства «1703».

Проходит она в "Манеже". Площадка разделена на три зоны. В первой представили работы из 17 художественных галерей и произведения молодых авторов. Их можно купить в личную коллекцию. Частью второй экспозиции стали цифровые проекты. В них посетители увидят размышления на тему человеческого тела.

Третью секцию буду занимать уникальные частные собрания. Ранее они не были представлены публике. В рамках ярмарки посетителей также ждут лекции от коллекционеров и искусствоведом. В дальнейшем событие хотят сделать ежегодным.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что более 40 мероприятий вошли в культурную программу ПМЭФ-2022 "Петербургские сезоны". По традиции их подготовили не только для участников форума, но и для жителей города.