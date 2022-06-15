В культурную программу ПМЭФ вошли более 40 мероприятий

Более 40 мероприятий вощли в культурную програму ПМЭФ-2022 "Петербургские сезоны". Об этом рассказал председатель комитета по культуре города Федор Болтимн в разговоре с "Петербургским дневником".

По его словам, в этом году более 40 различных мероприятий вошли в общую культурную программу. По традиции их подготовили не только для участников форума, но и для жителей города. Из значимых проектов он отметил концерт "Звезды Русского радио" на Дворцовой площади, который состоится 17 июня.

С 16 по 19 июня в Манеже пройдет первая петербургская ярмарка искусства "1703", а с 17 по 18 июня в Александринском театре покажут гастрольные показы спектакля "12". 18 июня в Михайловском театре состоится гала-концерт, который посвящен 350-летию со дня рождению Петра I.

В последний день форума в Кронштадте пройдет фестиваль "Паруса Кронштадта".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в центре Петербурга движение ограничат из-за забега в рамках ПМЭФ.