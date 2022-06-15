Фильм о похищении Чижика-Пыжика снимут в Петербурге

Приключенческую семейную комедию "Чижик-Пыжик возвращается" снимут в Петербурге. Съемки начнут сразу после того, как в городе закончится Петербургский международный экономический форум.

Над картиной будет работать киностудия имени Горького при поддержке Министерства культуры России. По сюжету, школьники из Екатеринбурга приезжают в Петербург в туристическую поездку. В главных ролях будут девочка, снимающая видеоблоги и мечтающая о миллионе подписчиков, и мальчик-отличник, которые собирается загадать самое сокровенное желание, чтобы родители не разводились и остались вместе.

Дети во время прогулки по Петербургу становятся свидетелями кражи знаменитой скульптуры Чижика-Пыжика. Они решают не оставлять это просто так и хотят вернуть птицу на свое место. Премьера фильма запланирована на 2023 год, сообщает ТАСС.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на петербургской киностудии «Ленфильм» начались съемки сказочного блокбастера «По щучьему велению».