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«По щучьему велению» снимают на «Ленфильме»

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© Фото: pixabay.com

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На петербургской киностудии «Ленфильм» начались съемки сказочного блокбастера «По щучьему велению». Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в новой версии известной сказки щука сбросит свою шкуру и станет Василисой. Появится в сюжете и Кощей, который работает перевозчиком умерших. Самоходная печь Емели подарит зрителям немало оригинальных спецэффектов.

Продюсер визуальных эффектов Александр Горохов рассказал, что первый блок уже сняли в Тобольской области. Печка преимущественно ездила сама без использования компьютерной графики.

По сюжету Кощей добивается руки царской дочери и попадает в чертоги. Актер Никита Кологривый пояснил, что герой — вовсе не дурачок и не лентяй. Это мечтающий о семье и любви озорной мальчишка-сирота.

Режиссер Александр Войтинский отметил, что сказка будет понятна современному зрителю. Используются старинные костюмы, но речь героев решено сделать не устаревшей.

Зрители смогут увидеть блокбастер следующей зимой.

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