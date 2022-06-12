У Казанского собора прошел флешмоб «Русь танцевальная»

В Петербурге в восьмой раз прошел флешмоб "Русь танцевальная". В этом году он собрал более десяти тысяч человек по всей стране. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В фестивале приняли участие коллективы из 50 городов России и нескольких зарубежных стран. Исполнение русского народного танца стало главным событием. Его одновременно сплясали 150 человек.

Местный ансамбль "ДивоГрад" создал песню для флешмоба. Репетиции танца продолжались почти два месяца. После мероприятия гостей фестиваля поучили элементам русской пляски у артистов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что фестиваль цветов стартовал в Петербурге в День России. Созданы семь тематических цветников, которые посвящены разным городам и регионам страны от Астрахани до Якутска. Акцию приурочили к Году нематериального культурного наследия.