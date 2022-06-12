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Фестиваль цветов стартовал в Петербурге в День России

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© Фото: Baltphoto

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В День России в Александровском саду открылся 15-й фестиваль цветов. Создан семь тематических цветников, которые посвящены разным городам и регионам страны от Астрахани до Якутска. Акцию приурочили к Году нематериального культурного наследия. Об этом сообщает правительство Петербурга.

Общая площадь цветочных полотен составляет 237 квадратных метров. Садовники использовали для создания картин более 20 тысяч цветов. Среди них: бегнии, агератума, колеуса, цинерарии, ирезине и петунии. Также для композиции задействовали разноцветную мраморную крошку.

Семь садово-парковых предприятий Петербурга раскрыли в своих работах достопримечательности и неповторимость отдельных уголков России. Отмечается, что мастера-озеленители начали разрабатывать задолго до лета.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в День России в Петербурге не станут разводить большинство мостов. В связи с репетицией праздника "Алые паруса"  два моста все же разведут по особому графику.

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