На фестивале "Стереолето" отменили выступление Манижи

Из списков артистов Stereoleto-2022 в Петербурге вычеркнули певицу Манижу. Такая информация появилась на официальной странице события мероприяти в социальной сети "ВКонтакте".

«Друзья! С сожалением сообщаем, что выступление певицы Manizha на Stereoleto отменяется по независящим от нас причинам», — написали организаторы

При этом не указано, по какой причине вычеркнули из списка артистов, которые выступят на фестивале уже через несколько дней. При этом доступ к комментированию данной записи оказался ограничен. По реакции пользователей уже стало ясно, что они разделились на два лагеря. Поклонники творчества явно расстроились, однако нашлись и те, кому стиль музыки Манижи абсолютно не близки.

Напомним, что Манижа прославилась на весь мир с песней о "русских женщинах" на выступлении во время "Евровидения-2021".

Ранее Санкт-Петербург писал о том, что также в Петербурге после двухлетнего перерыва пройдет VK Fest.