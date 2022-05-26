В Петербурге после двухлетнего перерыва пройдет VK Fest

С 23 по 24 июля в Петербурге пройдет крупный музыкальный фестиваль VK Fest. Также он одновременно состоится в Москве и Сочи.

В Северной столице его проведут в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Для зрителей выступят более 50 артистов на разных тематических сценах. Популярные хиты исполнят NILETTO, Егор Крид, Мари Краймбрери, Дора, JONY, Jah Khalib, HammAli & Navai, The Hatters, Звонкий, Ваня Дмитриенко и другие.

На второй день фестиваля Петербург и Москва поменяются плейлистами. На мероприятии также будут блогеры, стендаперы и артисты. Также там будут зоны с видеоиграми, спортивными турнирами и мастер-классами.

Также все три города объединит диджитал-мост - трансляция с несколькими ведущими. Они будут комментировать происходящее и общаться со звездными гостями.