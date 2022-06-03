В Русском музее открылась первая за 60 лет выставка картин Врубеля

Выставка «Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения» открылась в Корпусе Бенуа Михайловского дворца. Около 200 работ художников из собрания Третьяковской галереи и Русского музея смогут увидеть петербуржцы и гости города. Об этом сообщает пресс-служба музея.

В Русском музее это первая за 60 лет выставка Врубеля. Многие из картин продолжительное время не показывали широкой публике. В экспозицию попали картины "Богатырь", "Летящий демон", "Шестикрылый Серафим" и другие. Выставка станет доступна для посетителей с сегодняшнего дня, 3 июня, по 2 августа.

Стоит отметить, что у Врубеля был свой особенный стиль создания картин филигранным угловатыми мазками, напоминающие мозаику. Художник является признанным крупнейшим отечественным символистом и мастером стиля модерн.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Русский музей привезли 14 картин из испанского города Малага.