В Русский музей привезли картины из испанской Малаги

В Русский музей привезли 14 картин из испанского города Малага.Как уточнили в пресс-службе музея, в родные стены вернулись произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

В Малаге прошли сразу четыре выставки с использованием экспонатов из коллекции Русского музея: «Война и мир в русском искусстве», «Авангарды в русском искусстве первой половины ХХ века», «Достоевский из Русского музея» и «Маяковский — художник и поэт».

А вот чемпионат мира на короткой воде в России в этом году не состоится. Как пишут «Спортивные Советы», его перенесли в австралийский Сидней.

В Русском музее уже распаковали работы Казимира Малевича, Марка Шагала, Виктора Васнецова, Василия Верещагина, Бориса Кустодиева, Кузьмы Петрова-Водкина и других авторов. Чтобы убедиться, что картины в хорошем состоянии после долгой дороги, их осмотрели реставраторы.