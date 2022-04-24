Довлатова заявила, что в доме, который купила у Валерии, убивали людей

Радиоведущая Алла Довлатова несколько лет назад купила загородный дом у певицы Валерии. Оказалось, что особняк хранит тайны.

В доме больше года никто не жил. Довлатова сделала в нем ремонт и пригласила своего духовника освятить жилье. В шоу "Секрет на миллион" на НТВ она рассказала, что он очень долго освящал особняк - "часов пять". По её словам, священник спустился после обряда весь мокрый и заявил, что в этом доме могли убивать людей.

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