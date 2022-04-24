Стала известна сумма алиментов и детали суда Виктории Дайнеко с бывшим мужем

В начале этого года певица Виктория Дайнеко подала в суд на бывшего мужа Дмитрия Клейсана, с которым они развелись пять лет назад. Знаменитость потребовала официально определить место жительства дочери и взыскать с экс-супруга алименты. На прошлой неделе прошло предварительное судебное заседание по делу. Об этом сообщает "СтарХит".

Дайнеко потребовала от Клеймана выплачивать на содержание шестилетней дочери фиксированную денежную сумму, вместо 1/4 дохода. Она обосновала это тем, что заработки экс-супруга не постоянные. Адвокат артистки заявила, что в иске заявлен прожиточный минимум, который составляет 16 тысяч рублей. По её словам, сейчас они ждут документы, подтверждающие доходы, от представителей Клеймана. Однако адвокат отметила, что бывший супруг никак не реагирует на процесс, а его юристы воздерживаются на слушаниях.

Следующее заседание пройдет 30 мая.