К петербургским храмам освятить куличи пришли сотни тысяч людей

В очереди к городским храмам в субботу, 23 апреля, выстроились сотни тысяч петербуржцев. Жители города активно готовятся к Пасхе и пришли освятить куличи и яйца. Напомним, что христианский праздник отмечают в первое воскресенье после весеннего полнолуния.

Прихожане, которые не смогут встретить Воскресение Христова в городских храмах и церквях, смогут увидеть его дома. По многим каналам будет транслировать Торжественное Пасхальное богослужение.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что священник Савченко назвал цвета, в которые не стоит красить пасхальные яйца. Оказалось, что некоторые цвета нельзя использовать.