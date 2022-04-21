Священник Савченко назвал цвета, в которые не стоит красить пасхальные яйца

Красный, бордовый и оранжевый не стоит использовать при окраске пасхальных яиц. Об этом заявил священник храма святителя Петра митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко.

По его словам, лучше не использовать темные оттенки. При этом Савченко отметил, что нет строгого запрета для использования других цветов или росписи яиц. Однако нужно исключить темные цвета: черный, темно-синий и темно-коричневый. Он уточнил, что такая "темнота" не соответствует пасхальной радости.

В Петростате полсчитали, что в этм году жителям Петербурга самостоятельно приготовленный кулич обойдется в 385 рублей. Однако в марте прошлого года средняя стоимость составляла 300 рублей. Подорожание составило около 27%.