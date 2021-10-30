В первую ночь локдауна в Петербурге опечатали шесть баров

Об этом 30 октября сообщает пресс-служба Смольного.

В Петербурге сотрудники комитета по контролю за имуществом вместе с представителями Роспотребнадзора опечатали и закрыли шесть заведений. В первую ночь локдауна проверочный рейд прошел в 18 заведениях города.

В Центральном, Петроградском и Приморском районах проверяющие преврали работу клубов History на Конюшенной площади и Oblivion на Большой Конюшенной улице, паба The Wall и кальянной Hookah way club на Большой Пушкарской улице. На заведения будет составлен штраф – до трехсот тысяч рублей на юридическое лицо.

Сотрудники органов так же обнаружили, что в заведениях Lounge bar на Садовой улице и FEROMON на проспекте Испытателей курили кальян. Были выявлены нарушения в отношении масок, отсутствовали QR-код, разметка и журналы дезинфекции.