Во время пандемии COVID-19 в Петербурге вырос спрос на рестораны в спальных районах

В связи с пандемией коронавируса кафе и рестораны все чаще открываются в спальных районах города. Об этом 28 ноября сообщает «Деловой Петербург».

Спрос на спальные районы у рестораторов вырос в большинстве своем из-за того, что многие работники перешли на дистанционную работу. Из-за того что горожане все больше времени проводят дома, поток посетителей в кафе центрального района заметно сократился.

Еще одним весомым преимуществом является низкая арендная плата и их свободное число. Однако в заведениях на окраинах есть и недостаток. Поток гостей очень неравномерен: достаточное количество людей появляется в таких заведениях только вечером и в конце рабочей недели. Также нет спроса на авторскую кухню. Запросы жителей окраин отличаются заметной простотой.