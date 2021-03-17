Директор гимназии №526, где «ковидом» заболело 5 учеников, заплатит штраф

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по факту заболевших коронавирусом учеников гимназии №526. Согласно решению суда, директор гимназии признана виновной и обязана оплатить штраф в размере 25 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Штраф назначен директору за нарушение санитарно-эпидемиологического режима на территории учебного заведения в период пандемии COVID-19. Напомним, ранее в гимназии пять учеников заразились вирусом.

Экспертиза установила, что коридоры и фойе во время уроков не проветривались, а парты не подвергались ежедневной обработке дезинфицирующими средствами.